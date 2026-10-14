Рыбинск закупит новогодние световые украшения почти на 10 млн рублей

Согласно техническому заданию, в городе установят объемную световую конструкцию в виде лошади с каретой стоимостью 850 тыс. руб. Еще 1,5 млн руб. предусмотрено на корабль с волнами. Также закупят две праздничные фотозоны за 748 тыс. руб. и три световые арки за 1,4 млн руб.