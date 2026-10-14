Рыбинск закупит новогодние световые украшения почти на 10 млн рублей
В Рыбинске объявили закупку новогодних световых украшений на 9,9 млн руб. В комплект войдут семь декоративных конструкций и 110 световых консолей для фонарных столбов. Поставить их необходимо до 1 декабря, следует из данных госзакупок.
Согласно техническому заданию, в городе установят объемную световую конструкцию в виде лошади с каретой стоимостью 850 тыс. руб. Еще 1,5 млн руб. предусмотрено на корабль с волнами. Также закупят две праздничные фотозоны за 748 тыс. руб. и три световые арки за 1,4 млн руб.
Для украшения фонарных столбов приобретут 110 консолей трех видов. На них предусмотрено 5,4 млн руб. Поставщик должен доставить конструкции на улицу Софийскую, 78, где находится муниципальное «Дорожно-эксплуатационное строительство». Гарантия на изделия составит один год.
Закупку проводит муниципальное «Управление городского хозяйства». Начальная цена контракта составляет 9,89 млн руб., заявки принимали до 14 октября, подведение итогов назначено на 16 октября.