На стройке в Алтайском крае выявили 28 нелегальных рабочих из Китая

Уточняется, что пятеро иностранцев ранее уже привлекались к административной ответственности в другом регионе за аналогичные нарушения. В связи с этим им запретят въезжать в Россию в ближайшие пять лет. Кроме того, решается вопрос о привлечении руководства строительной компании к административной ответственности.