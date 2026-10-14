На стройке в Алтайском крае выявили 28 нелегальных рабочих из Китая
Полиция в ходе рейда выявила 28 иностранцев из Китая, нелегально работавших на одном из крупных строительных объектов в Троицком районе Алтайского края. Восемь из них прибыли в Россию с нарушением заявленной цели въезда, сообщило Главное управление МВД по региону.
По данным полиции, 28 административных протоколов составлено по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), еще восемь — по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ).
Уточняется, что пятеро иностранцев ранее уже привлекались к административной ответственности в другом регионе за аналогичные нарушения. В связи с этим им запретят въезжать в Россию в ближайшие пять лет. Кроме того, решается вопрос о привлечении руководства строительной компании к административной ответственности.