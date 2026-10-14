Гору на Кавказе назвали в честь конструктора Михаила Калашникова

Михаил Калашников (1919–2013) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант и доктор технических наук. Он известен прежде всего как создатель автомата Калашникова, принятого на вооружение в СССР в 1949 году.