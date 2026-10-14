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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Удмуртия

Гору на Кавказе назвали в честь конструктора Михаила Калашникова

Безымянная вершина в Северной Осетии получила имя оружейника из Ижевска
Правительство России присвоило имя конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова безымянной горе в Северной Осетии — Алании. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 10 октября.

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Вершина расположена в Алагирском районе на Главном Кавказском хребте. Ее абсолютная высота составляет 4072,4 м. Координаты горы — 42°44,0 северной широты и 43°50,1 восточной долготы.
Михаил Калашников (1919–2013) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант и доктор технических наук. Он известен прежде всего как создатель автомата Калашникова, принятого на вооружение в СССР в 1949 году.
Большую часть жизни конструктор работал в Ижевске, где разрабатывал стрелковое оружие на Ижевском машиностроительном заводе.