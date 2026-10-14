Туристы в Удмуртии смогут вернуть 15% стоимости экскурсий
Кешбэк за поездки по республике и покупку сувениров доступен до 4 января
Жители и гости Удмуртии смогут вернуть до 15% от стоимости экскурсий и покупок местных сувениров в рамках проекта «Карта туриста Удмуртии». Для получения кешбэка необходимо расплачиваться картой «Мир», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Предложение действует до 4 января 2027 года включительно и распространяется на четыре экскурсионных маршрута: «Влюбиться в Удмуртию», «Удмуртия с юга на север», «Знакомство с Удмуртией» и «Новогодние туры в Удмуртию». Количество поездок в рамках акции не ограничено.