Саратовский дилер сельхозтехники «Миден-Агро» построит в Дубках центр за 250 млн
Правительство Саратовской области и ООО «ТД «Миден-Агро» договорились о строительстве в поселке Дубки (Саратовский район) крупного дилерского центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Соглашение было подписано губернатором Романом Бусаргиным и директором компании Денисом Рябцом в рамках деловой программы выставки «Золотая осень» в Москве, сообщает пресс-служба минсельхоза.
Объем инвестиций в проект оценивается в 250 млн руб., срок реализации — 2026–2028 годы. В результате планируется создать не менее 50 новых рабочих мест. Региональные власти обязались оказывать инвестору всестороннюю поддержку, включая содействие в подборе кадров.
12 октября 2026 года директору компании Денису Рябцу была вручена благодарность губернатора Саратовской области. Стоимость проекта (250 млн руб.) почти в четыре раза превышает размер собственного капитала компании (67,4 млн руб.)
ООО «ТД «Миден-Агро» является одним из крупнейших региональных дилеров сельхозтехники с выручкой около 465 млн руб. в год. Компания имеет статус официального дилера таких заводов, как «Гомсельмаш», «Брянсксельмаш» и «Амкодор», а также аккредитована в АО «Росагролизинг» и ПАО «Сбербанк».
В 2025 году чистая прибыль «Миден-Агро» составила 1,1 млн руб. (падение на 84% к предыдущему году), а рентабельность собственного капитала (ROE) упала до 1,6%. В августе 2024 года суд привлек ее к субсидиарной ответственности по долгам связанной компании ООО «ТД «Полесье», в результате чего «Миден-Агро» уже выплатила в конкурсную массу более 15,2 млн руб.