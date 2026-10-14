Саратовский дилер сельхозтехники «Миден-Агро» построит в Дубках центр за 250 млн

В 2025 году чистая прибыль «Миден-Агро» составила 1,1 млн руб. (падение на 84% к предыдущему году), а рентабельность собственного капитала (ROE) упала до 1,6%. В августе 2024 года суд привлек ее к субсидиарной ответственности по долгам связанной компании ООО «ТД «Полесье», в результате чего «Миден-Агро» уже выплатила в конкурсную массу более 15,2 млн руб.