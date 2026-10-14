В Уфе убрали плесень с подземного паркинга по требованию прокуратуры
После вмешательства прокуратуры Октябрьского района Уфы ООО «Тихая роща» отремонтировало оборудование на детской площадке, обработало паркинг специализированными средствами для устранения плесени.
Проверка надзорного ведомства установила, что ООО «Тихая роща», управляющее многоквартирным домом по улице Зорге, нарушало правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Так, конструкции детской игровой площадки были неисправны, на отдельных участках не было бордюрной плитки, подземный паркинг намокал, и на нем образовалась плесень.
Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании.