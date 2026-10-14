В Уфе убрали плесень с подземного паркинга по требованию прокуратуры

Проверка надзорного ведомства установила, что ООО «Тихая роща», управляющее многоквартирным домом по улице Зорге, нарушало правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Так, конструкции детской игровой площадки были неисправны, на отдельных участках не было бордюрной плитки, подземный паркинг намокал, и на нем образовалась плесень.