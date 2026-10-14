Более половины отелей Сочи перешли на регистрацию гостей через Max

Для заселения с помощью цифрового ID гостю необходимо открыть соответствующий раздел в Max, выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить QR-код сотруднику отеля. После этого нужно подтвердить личность с помощью QR-кода с фотографией. Сотрудник гостиницы проверяет данные через сервис «Госкан» в приложении «Госуслуги».