Более половины отелей Сочи перешли на регистрацию гостей через Max
Более 50% средств размещения в Сочи перешли на регистрацию гостей с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 номеров обязаны принимать сведения из документов, предъявленные через национальный мессенджер. При этом традиционные способы регистрации сохраняются.
Для заселения с помощью цифрового ID гостю необходимо открыть соответствующий раздел в Max, выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить QR-код сотруднику отеля. После этого нужно подтвердить личность с помощью QR-кода с фотографией. Сотрудник гостиницы проверяет данные через сервис «Госкан» в приложении «Госуслуги».
Подключить цифровой ID можно при наличии активной учетной записи на портале «Госуслуги». Помимо предъявления документов при заселении, сервис позволяет подтверждать возраст и льготный статус.
С 1 сентября 2028 года аналогичное требование распространится на малые средства размещения с номерным фондом менее 50 номеров.