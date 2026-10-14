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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Прикамье

Пермский политех вошел в рейтинг лучших инженерных вузов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вошел в список лучших инженерных университетов страны. В общем рейтинге, подготовленном аналитическим центром «Эксперт», ПНИПУ занял 24–25-е место (ранее — 36–41-е места).

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, ПНИПУ вошел в список университетов с наибольшим количеством патентных прав (297). На первом месте в этом рейтинге УрФУ (434), на втором — СПбГУ (305). Лидером среди профильных вузов ПНИПУ оказался по числу коллабораций с компаниями и научными организациями (18).