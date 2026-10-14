В Ленобласти открыли движение по обновленным участкам трасс «Скандинавия» и Р-23

Модернизация «Скандинавии» проходила поэтапно. В 2016 году открыли участок с 44-го по 52-й километр, в 2018-м — с 52-го по 65-й, в 2021-м — с 65-го по 80-й, в 2022-м — с 80-го по 100-й. В 2024 году ввели в эксплуатацию участок с 100-го по 124-й километр, в 2025-м — с 124-го по 130-й, а в 2026-м завершили работы на отрезке с 130-го по 134-й километр, до обхода Выборга.