В Ленобласти открыли движение по обновленным участкам трасс «Скандинавия» и Р-23
В Ленинградской области 14 октября открыли движение по обновленным участкам двух федеральных трасс — А-181 «Скандинавия» и Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. В церемонии приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр транспорта Андрей Никитин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На трассе «Скандинавия» работы затронули участок с 100-го по 134-й километр, на дороге Р-23 — от 81-го до 97-го километра. Подрядчиком на обоих объектах выступила компания «ВАД»: на Р-23 провели капитальный ремонт 16 км дороги, а на подъезде к Выборгу реконструировали 4 км «Скандинавии».
Открытие участка А-181 стало завершением программы модернизации трассы, которая продолжалась с 2014 года. Теперь дорога на всем протяжении соответствует категории IB. Проезжую часть расширили с двух до шести полос, устранили светофоры и пересечения транспортных потоков в одном уровне.
На реконструированном участке от поселка Гончарово до обхода Выборга построили двухуровневую транспортную развязку и надземный пешеходный переход. Также переустроили стелу на въезде в Выборг.
Модернизация «Скандинавии» проходила поэтапно. В 2016 году открыли участок с 44-го по 52-й километр, в 2018-м — с 52-го по 65-й, в 2021-м — с 65-го по 80-й, в 2022-м — с 80-го по 100-й. В 2024 году ввели в эксплуатацию участок с 100-го по 124-й километр, в 2025-м — с 124-го по 130-й, а в 2026-м завершили работы на отрезке с 130-го по 134-й километр, до обхода Выборга.