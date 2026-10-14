В Прикамье объем выданных потребительских кредитов снизился на 11,2%
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В сентябре 2026 года жителям Пермского края было выдано потребительских кредитов на общую сумму 6,2 млрд руб. Это на 11,2% меньше, чем в августе (7 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего в России объем выданных потребительских кредитов в сентябре 2026 года составил 352 млрд руб., снизившись по сравнению с августом на 9,9% (390,4 млрд руб.). Наибольший объем потребкредитов был выдан в Москве (36,3 млрд руб.), Московской области (24,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (15,1 млрд руб.).
Напомним, в сентябре 2026 года в Пермском крае было выдано 80,4 тыс. розничных кредитов. Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 79,1%.