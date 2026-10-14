В Прикамье объем выданных потребительских кредитов снизился на 11,2%

Напомним, в сентябре 2026 года в Пермском крае было выдано 80,4 тыс. розничных кредитов. Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 79,1%.