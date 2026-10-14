Уфа заняла третье место среди городов России по ценам на домашний интернет
Рейтинг составил «Доминтернет»
В сентябре Уфа заняла третье место среди российских городов-миллионников с самыми низкими тарифами на домашний интернет, сообщают аналитики «Доминтернет». Средняя цена пакета в столице Башкирии составила 611 руб. в месяц.
Тариф в Уфе на 10,1% ниже, чем в среднем по стране. За год цена увеличилась на 2%, тогда как по России в целом стоимость выросла на 4%.
Самый дешевый домашний интернет среди городов с населением от 1 млн человек — в Казани, где тариф составляет 454 руб. в месяц. Второе место занял Челябинск с тарифом 466 руб. в месяц.