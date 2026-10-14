Роскомнадзор добился отмены регистрации журнала EROTICON LIFE

В ходе систематического наблюдения Роскомнадзор не обнаружил подтверждений выпуска журнала на протяжении более года. Как следует из материалов дела, редакция не передавала обязательные экземпляры печатной продукции на хранение. В частности, в библиотеках, получающих обязательные экземпляры, отсутствовали выпуски журнала за 2024–2025 годы и последующий период.