Роскомнадзор добился отмены регистрации журнала EROTICON LIFE
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной регистрацию печатного журнала EROTICON LIFE («Эротикон лайф») по иску Роскомнадзора. Основанием стало отсутствие подтверждений выхода издания в свет более года.
Свидетельство о государственной регистрации журнала было выдано 21 мая 2004 года. При этом в реестре издание продолжало числиться действующим средством массовой информации.
В ходе систематического наблюдения Роскомнадзор не обнаружил подтверждений выпуска журнала на протяжении более года. Как следует из материалов дела, редакция не передавала обязательные экземпляры печатной продукции на хранение. В частности, в библиотеках, получающих обязательные экземпляры, отсутствовали выпуски журнала за 2024–2025 годы и последующий период.
Представители ответчиков в судебное заседание не явились, хотя были надлежащим образом уведомлены о его проведении. Мотивированных возражений против требований Роскомнадзора и подтверждающих их доказательств суду также не представили.
В итоге суд признал недействительной регистрацию журнала EROTICON LIFE, оформленную Роскомнадзором 21 мая 2004 года под номером ПИ № 77-16744.