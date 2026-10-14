Площадь химобработки полей Башкирии беспилотниками увеличилась в четыре раза

В Башкирии в этом году с помощью агродронов обработали химическими препаратами 96,4 тыс. га сельхозугодий. Это почти в четыре раза больше, чем в 2025 году, когда показатель составлял 25,7 тыс. га, сообщил в соцсетях премьер-министр республики Александр Шельдяев.