В Саратовской области повышают штрафы для безбилетников

Депутаты пытались выяснить, зачем в разы повышать штрафы. Глава профильного ведомства ответил, что в основном граждане добросовестные и проезд оплачивают, но есть те, кто игнорирует эти требования. Для нарушителей повышение штрафов послужит стимулом к соблюдению закона, а также позволит избежать повышения тарифа для всех пассажиров. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Думы.