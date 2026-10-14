В Саратовской области повышают штрафы для безбилетников
14.10.2026, 13:22
В Саратовской области в разы вырастут штрафы за нарушения в общественном транспорте. О том, кого это коснется, обсуждали в областной Думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев напомнил, что региональное законодательство предусматривает штрафы для перевозчиков за безбилетный проезд, провоз пассажира без билета и неоплаченный провоз ручной клади.
Законопроектом предполагается повышение размеров административных штрафов. В частности, за превышение максимального количества невыполненных в течение квартала рейсов на 10%, непереданную в региональную или муниципальную информационную систему навигации информацию о месте нахождения транспортного средства, неисправную работу оборудования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда предлагается поднять штраф для должностных лиц с 5–7 тыс. руб. до 10–12 тыс. руб. Для юридических лиц штрафы вырастут с 10–20 тыс. руб. до 50–60 тыс. руб.
За провоз пассажира без билета на городском электрическом транспорте или автобусе кондуктор или водитель заплатит 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. На автобусах пригородного или межмуниципального сообщения штрафы для кондуктора или водителя за провоз пассажира без билета поднимутся с 700 руб. до 5 тыс. руб.
Пассажирам общественного транспорта за безбилетный проезд вместо 500 руб. придется заплатить 2,5 тыс. руб., а за неоплаченный провоз ручной клади вместо 300 руб. — 2 тыс. руб.
Депутаты пытались выяснить, зачем в разы повышать штрафы. Глава профильного ведомства ответил, что в основном граждане добросовестные и проезд оплачивают, но есть те, кто игнорирует эти требования. Для нарушителей повышение штрафов послужит стимулом к соблюдению закона, а также позволит избежать повышения тарифа для всех пассажиров. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Думы.