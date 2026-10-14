Экс-гендиректор «Лукойл-Астраханьэнерго» не смог оспорить налог на продажу акций

Суд эти доводы не принял. Из материалов дела следует, что переводили действительно только иностранные бумаги, и налог с них не считали. НДФЛ начислили именно за продажу акций «Лукойла», а выручка от нее поступила на брокерский счет истца. Сам господин Коньков в письме в налоговую не отрицал продажу акций, а спорил лишь о праве на льготу.