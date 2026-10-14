Экс-гендиректор «Лукойл-Астраханьэнерго» не смог оспорить налог на продажу акций
Истец утверждал, что ничего не продавал
14.10.2026, 13:17
Астраханский областной суд оставил в силе решение Приволжского райсуда по иску Андрея Конькова, бывшего гендиректора «Лукойл-Астраханьэнерго», к УФНС по региону. Он требовал отменить начисление НДФЛ за 2022 год в размере около 9,8 млн руб. и решение налоговой о взыскании долга, который вместе с пенями превысил 10,1 млн руб., следует из определения.
Налог начислили на основании справки брокера «Открытие Брокер». По ней в марте-апреле 2022 года господин Коньков продал акции «Лукойла», а его налоговая база составила около 67,7 млн руб. Брокер рассчитал НДФЛ по ставке 13% для базы до 5 млн руб. и 15% для суммы сверх этого, но удержать налог не смог.
Истец утверждал, что ничего не продавал. По его словам, из-за санкций против брокера еврооблигации просто перевели другому депозитарию, а деньги ему не поступали. Он также ссылался на то, что владел бумагами более трех лет и что брокер не учел его расходы на их покупку.
Суд эти доводы не принял. Из материалов дела следует, что переводили действительно только иностранные бумаги, и налог с них не считали. НДФЛ начислили именно за продажу акций «Лукойла», а выручка от нее поступила на брокерский счет истца. Сам господин Коньков в письме в налоговую не отрицал продажу акций, а спорил лишь о праве на льготу.
Льготу за трехлетнее владение суд применить не смог, поскольку п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса не распространяется на ценные бумаги, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона. Расходы на покупку части акций брокер не учел, потому что истец не передал документы с датой и ценой приобретения. Уточненной декларации с расчетом вычета он тоже не подавал. Декларация, которую он направил в 2025 году, по выводам суда, лишь повторяла прежнюю и данных о продаже бумаг не содержала.
Налоговую, по мнению суда, нельзя упрекнуть в том, что она не перепроверила расчеты брокера: московская инспекция изучила его отчетность и претензий не имела. Решение о взыскании долга, как счел суд, принято в положенный срок.
Отдельно истец оспаривал списание с его счета около 347,8 тыс. руб. Суд указал, что деньги взыскали по судебным приказам, которые господин Коньков отменил уже после списания.