В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность
С 15 по 22 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайным пожарная опасность, сообщает Башгидрометцентр.
15 октября в республике будет облачно, без осадков.
Подует юго-восточный ветер: ночью — 0-5 м/с, днем — 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до +5…+10°, местами до 0°, днем — повысится до +15…+20°.
На отдельных участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость из-за которого составит 500 м и менее.
В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, ночью — 0-5 м/с, днем — 7-12 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +5,+7°, в центре города — до +10°, днем поднимется до +18,+20°.