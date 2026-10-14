В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, ночью — 0-5 м/с, днем — 7-12 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +5,+7°, в центре города — до +10°, днем поднимется до +18,+20°.