Общественная палата РБ предложила создать реестр детских и спортивных площадок
Общественная палата Башкирии предложила Курултаю регламентировать учет детских игровых и спортивных площадок, находящихся на участках, которые принадлежат муниципалитетам и не относятся к имуществу многоквартирных домов. Предложение рассмотрели 14 октября на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Депутаты поручили Совету муниципальных образований Башкирии и уфимскому горсовету разработать типовое положение о реестре таких площадок для реализации практики во всех районах и городах Башкирии.
«Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, организация их досуга в том числе на детских игровых и спортивных площадках не должна ставиться в какую-бы то ни было зависимость от вопросов, связанных с неясностью балансодержателя таких объектов, это задачи органов муниципальной власти, общих собраний МКД», — отметил председатель комиссии Общественной палаты по защите прав граждан Булат Сафин.