Общественная палата РБ предложила создать реестр детских и спортивных площадок

«Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, организация их досуга в том числе на детских игровых и спортивных площадках не должна ставиться в какую-бы то ни было зависимость от вопросов, связанных с неясностью балансодержателя таких объектов, это задачи органов муниципальной власти, общих собраний МКД», — отметил председатель комиссии Общественной палаты по защите прав граждан Булат Сафин.