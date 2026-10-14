Депутат облдумы претендует на пост мэра Ярославля
Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» 14 октября выдвинула своего кандидата на пост мэра Ярославля. Им стал депутат областной думы, председатель фракции в думе и председатель правления реготделения партии Андрей Бурьяноватый. Об этом он сам сообщил «Ъ-Ярославль».
«Выдвинули кандидата, провели заседание, готовим документы для сдачи в комиссию. Это было коллегиальное партийное решение. Как член партии я обязан соблюдать партийную дисциплину. Коллектив сказал "надо", я ответил "есть"»,— сказал «Ъ-Ярославль» Андрей Бурьяноватый.
Андрей Бурьяноватый стал третьим кандидатом на пост мэра Ярославля. Ранее о планах выдвинуть кандидатов заявили «Единая Россия» (глава Ярославского района Алексей Михайлов, его партии предложил губернатор Михаил Евраев) и Общественная палата Ярославской области (председатель объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев). Остальные представленные в думе партии отказались от выдвижения своих кандидатов.
Андрей Бурьяноватый с 1993 по 2019 год, а также в 2022 году возглавлял Избирательную комиссию города Ярославля. В 2023 году получил мандат депутата областной думы после отказа от него кандидатов, стоявших выше в партийном списке. Является заместителем председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. В 2026 году выдвигался «Партией пенсионеров» кандидатом в депутаты Государственной думы по Ростовскому одномандатному округу № 194, занял седьмое место.