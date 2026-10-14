Депутат облдумы претендует на пост мэра Ярославля

Андрей Бурьяноватый с 1993 по 2019 год, а также в 2022 году возглавлял Избирательную комиссию города Ярославля. В 2023 году получил мандат депутата областной думы после отказа от него кандидатов, стоявших выше в партийном списке. Является заместителем председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. В 2026 году выдвигался «Партией пенсионеров» кандидатом в депутаты Государственной думы по Ростовскому одномандатному округу № 194, занял седьмое место.