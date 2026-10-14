В бюджет Уфы на 2026 год будут внесены изменения

Изначально решение о бюджете предполагало, что доходы и расходы составят примерно по 44,6 млрд руб., тогда как дефицит планировался нулевым. В марте было решено увеличить объем расходов на 3,3 млн руб. Последние правки горсовет внес в июне: планировалось, что доходы бюджета Уфы в этом году составят 45,1 млрд руб., а расходы — 46,7 млрд руб.