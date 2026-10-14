В отдаленных районах Саратовской области обновляют инфраструктуру за 245 млн

В дорожно-транспортной сфере за почти два года действия программы запустили шесть новых автобусных маршрутов, связывающих сельские населенные пункты во всех трех районах. В Дергачевском районе подрядчики продолжают ремонт дороги «Дергачи — Алтата — Орошаемый — Сафаровка», а также приводят в порядок подъезд к поселку Дергачи. Помимо этого, идет закупка коммунальной техники для районов.