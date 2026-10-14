В отдаленных районах Саратовской области обновляют инфраструктуру за 245 млн
В трех отдаленных районах Саратовской области — Дергачевском, Озинском и Перелюбском — продолжается реализация программы развития инфраструктуры. На поддержку проектов в течение трех лет правительство региона направит более 245 млн руб., сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин
Программа охватывает приоритетные для жителей направления: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и социальную инфраструктуру. В сфере здравоохранения в Дергачевской районной больнице идет капитальный ремонт акушерского корпуса. Также учреждение закупило стоматологическую установку и другое современное оборудование. В Озинском районе рабочие закончили капитальный ремонт здания инфекционного отделения районной больницы. В Перелюбском районе продолжаются работы по капитальному ремонту пищеблока местного учреждения здравоохранения.
В водоснабжении результаты следующие: уже заменили 7,1 км изношенных водопроводных сетей, обустроили 69 новых колодцев, а также ввели в эксплуатацию насосную станцию и водонапорную башню. Продолжается ремонт еще 4 км сетей.
В дорожно-транспортной сфере за почти два года действия программы запустили шесть новых автобусных маршрутов, связывающих сельские населенные пункты во всех трех районах. В Дергачевском районе подрядчики продолжают ремонт дороги «Дергачи — Алтата — Орошаемый — Сафаровка», а также приводят в порядок подъезд к поселку Дергачи. Помимо этого, идет закупка коммунальной техники для районов.
В образовании завершены ремонт школы в поселке Липовский и детского сада в Озинках, а также ремонт спортивного зала в школе поселка Белоглинный. В Дергачевском районе рабочие обновили детский сад в селе Антоновка и школу в селе Демьяс. В детских садах сел Иваниха и Перелюб заменили окна.
В сфере культуры и спорта для школ искусств, домов культуры, ансамблей и творческих объединений закупили новые музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, а также костюмы. В Дергачах и Озинках обустроили новые спортивные площадки.