СК возбудил дело против 17-летнего волгоградца за выстрел из пневматики в лицо

Под Волгоградом следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Юношу подозревают в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.