СК возбудил дело против 17-летнего волгоградца за выстрел из пневматики в лицо
Под Волгоградом следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Юношу подозревают в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По оперативным данным, в сентябре этого года фигурант выстрелил из пневматического пистолета в лицо подростка. Последний получил травму глаза и контузию тяжелой степени. Инцидент произошел на территории Краснослободска.
С участием подозреваемого проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.