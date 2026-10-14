У СКА закончился порох
Команда впервые не сумела забить
Хоккеисты СКА потерпели четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ, уступив на этот раз «Северстали» в Череповце 0:2. Впервые армейцы в этом сезоне ушли с площадки без заброшенных шайб. Кризис результатов продолжается.
СКА в середине октября принимал «Северсталь» на своей площадке и уступил со счетом 2:5. Та игра стала одной из худших для петербуржцев. СКА и «Северсталь» часто сравнивают, говорят, что обе команды играют в комбинационный, атакующий хоккей. Но в обоих очных матчах «сталевары» вчистую переиграли армейцев. Хотя бюджеты у клубов разные — СКА сильно богаче.
На это раз, если говорить о встрече, прошедшей в Череповце вчера, игроки СКА даже не сумели забросить ни одной шайбы. Такое с ним случилось впервые в сезоне. Игорь Ларионов, главный тренер армейцев, говорит, что хоккеисты не реализовали большое количество моментов. Болельщики СКА с ним спорят: моментов, дескать, почти не было. Голкипер «Северстали» Всеволод Скотников ушел с площадки «сухим» — впервые в карьере. Гости не забили, даже когда действовали в конце первого периода впятером против троих игроков «Северстали». При этом по количеству бросков в створ хозяева петербуржцев превзошли: 35–28. Надо еще сказать спасибо голкиперу СКА Артемию Плешкову за то, что он спасал свою команду от неминуемых голов. Хотя, когда игроки «Северстали» забивали в первом и втором периодах, Плешков не выручил. Обе шайбы были заброшены после ошибок армейцев в обороне, когда череповчане убегали к воротам СКА. В первом случае форвард Всеволод Никитин точно бросил мимо Плешкова, а во втором защитник Геннадий Чалый, подключившись к атаке, еще и «накрутил» двоих хоккеистов СКА. Игроки «Северстали» часто убегали от своих соперников в этом матче, действуя быстро и агрессивно. Однажды они оказались втроем перед вратарем армейцев, но не реализовали момент. Не часто такое в хоккее увидишь.
Петербуржцы очень плохо проводят выездную серию матчей. До «Северстали» они проиграли минскому «Динамо» 2:4 и московскому «Динамо» 3:4 (в овертайме). С учетом домашнего поражения от «Северстали» и проигрыша ЦСКА в Москве 5:6, получается, что СКА проиграл пять из последних шести матчей. Удача была только в игре с «Адмиралом» дома — тогда СКА выиграл 6:5. Но пропустил много. Этот тренд продолжился. Забивать стали мало. И вот в Череповце «порох» у нападающих СКА отсырел окончательно.
Чемпионат, конечно, длинный, у всех бывают спады. Та же «Северсталь» проиграла пять матчей из шести на старте сезона, «Спартаку» — так и вовсе со счетом 0:8. Зато сейчас команда из Череповца выиграла пять матчей подряд. Уровень состава СКА, кажется, позволяет не «падать» сильно в плане результатов. Но у армейцев не получается. Команда — уже седьмая в таблице Западной конференции КХЛ, хотя еще недавно шла в лидерах. Предстоит ожесточенная борьба за выход в плей-офф. А главное, непонятно, почему игроки СКА так сникают и по ходу отдельных матчей, и на протяжении длительных отрезков чемпионата. Как сказал после игры с «Северсталью» Игорь Ларионов: «Нам надо покопаться в себе, чтобы вернуть уверенность».
Следующий матч в чемпионате КХЛ армейцы проведут завтра, 15 октября, против «Лады» в Тольятти. Может, там их «прорвет». Все же «Лада» — аутсайдер турнира.