У СКА закончился порох

На это раз, если говорить о встрече, прошедшей в Череповце вчера, игроки СКА даже не сумели забросить ни одной шайбы. Такое с ним случилось впервые в сезоне. Игорь Ларионов, главный тренер армейцев, говорит, что хоккеисты не реализовали большое количество моментов. Болельщики СКА с ним спорят: моментов, дескать, почти не было. Голкипер «Северстали» Всеволод Скотников ушел с площадки «сухим» — впервые в карьере. Гости не забили, даже когда действовали в конце первого периода впятером против троих игроков «Северстали». При этом по количеству бросков в створ хозяева петербуржцев превзошли: 35–28. Надо еще сказать спасибо голкиперу СКА Артемию Плешкову за то, что он спасал свою команду от неминуемых голов. Хотя, когда игроки «Северстали» забивали в первом и втором периодах, Плешков не выручил. Обе шайбы были заброшены после ошибок армейцев в обороне, когда череповчане убегали к воротам СКА. В первом случае форвард Всеволод Никитин точно бросил мимо Плешкова, а во втором защитник Геннадий Чалый, подключившись к атаке, еще и «накрутил» двоих хоккеистов СКА. Игроки «Северстали» часто убегали от своих соперников в этом матче, действуя быстро и агрессивно. Однажды они оказались втроем перед вратарем армейцев, но не реализовали момент. Не часто такое в хоккее увидишь.