Верховный суд отказал властям Крыма в расторжении договора с главой КФХ

Совет министров требовал расторгнуть договор от 25 сентября 2017 года, заключенный с главой крестьянского фермерского хозяйства Андреем Громадским по Федеральному закону 377-ФЗ. По условиям соглашения фермер обязался организовать хозяйство по выращиванию зерновых и прочих сельхозкультур, вложить не менее 3,35 млн рублей, создать и сохранить не менее двух новых рабочих мест со средней зарплатой не менее 10 тысяч рублей в месяц. Срок проекта составлял три года, срок договора — до 31 декабря 2039 года.