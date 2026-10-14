Верховный суд отказал властям Крыма в расторжении договора с главой КФХ
14.10.2026, 12:38
Верховный суд РФ не стал пересматривать постановление кассации, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отказала Совету министров Крыма в расторжении договора с главой крестьянского фермерского хозяйства Андреем Громадским.
Совет министров требовал расторгнуть договор от 25 сентября 2017 года, заключенный с главой крестьянского фермерского хозяйства Андреем Громадским по Федеральному закону 377-ФЗ. По условиям соглашения фермер обязался организовать хозяйство по выращиванию зерновых и прочих сельхозкультур, вложить не менее 3,35 млн рублей, создать и сохранить не менее двух новых рабочих мест со средней зарплатой не менее 10 тысяч рублей в месяц. Срок проекта составлял три года, срок договора — до 31 декабря 2039 года.
Весной 2024 года Минэкономразвития Крыма запросило у фермера документы о выполнении условий, но ответа не последовало. Уведомление от 23 мая 2024 года с требованием сообщить об устранении нарушений до 3 июня 2024 года также осталось без исполнения. Претензия от 13 сентября 2024 года с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон тоже не была исполнена.
Суд первой инстанции счел достаточным для расторжения договора невыполненное условие: документы по запросу не представлены, капитальные вложения осуществлены не в полном объеме и не в срок, два новых рабочих места не созданы и не сохранены. Апелляция согласилась и добавила, что рабочие места должны сохраняться в течение всего периода реализации проекта.
Арбитражный суд Центрального округа признал выводы нижестоящих инстанций не соответствующими доказательствам. Глава КФХ представил через систему «Мой арбитр» расчеты по страховым взносам за 2018–2023 годы, справку Центра занятости населения Ленинского района от 17 февраля 2025 года о регистрации работодателя на платформе «Работа в России» и размещении вакансий тракториста-машиниста на два рабочих места. Судебными актами стоимость приобретенного в 2018–2019 годах имущества, отнесенного к основным средствам, определена в 4,64 млн рублей с превышением предусмотренного договором объема капитальных вложений.
Суд округа отметил: на одну вакансию принят Громадский Леонид Владимирович с выплатами 20 тысяч рублей, вторая остается незанятой с 2020 года. Однако незаполненная вакансия при наличии обращений в Центр занятости за подбором кадров не является неисполнением условий договора, а доказательств намеренного отказа от трудоустройства истец не представил. Факт нарушения Совет министров обосновывал только непредставлением документов.
Судебная коллегия также указала, что основания расторжения договора прямо перечислены в договоре и Законе 377-ФЗ: неосуществление капитальных вложений в срок, занижение их объема, ведение не предусмотренной договором деятельности, невыполнение мероприятий инвестиционной декларации, нарушение иных условий. Непредставление документов в этот перечень не входит.
Кассация пришла к выводу, что обстоятельства спора не требуют повторной проверки и оценки, и на основании пункта 2 части 1 статьи 287 АПК РФ отменила обжалованные акты, приняв новое решение об отказе в иске.
С Совета министров Республики Крым в пользу главы КФХ взыскано 30 тысяч рублей расходов по госпошлине за апелляционную и кассационную жалобы. Постановление кассации вступило в законную силу с момента принятия. 27 августа 2026 года Совет министров подал жалобу в Верховный суд, а 13 октября 2026 года судья ВС РФ отказал в ее передаче в Судебную коллегию.