В Саратовской области отремонтируют 22-км трассы А-298 за 890 млн рублей

Начать работы можно только после того, как ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» утвердит схему организации движения на время ремонта. Проект производства работ подрядчик должен передать заказчику в течение 15 календарных дней после подписания контракта. Сам ремонт начнут 1 апреля 2028 года и планируют завершить к 30 сентября. Недостатки, найденные при приемке, подрядчик должен устранить за свой счет.