В Саратовской области отремонтируют 22-км трассы А-298 за 890 млн рублей
На трассе А-298 в Саратовской области отремонтируют 22 км дороги. Соответствующий тендер стоимостью 889,1 млн руб. размещен на ЕИС «Закупки».
Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги с 54-го по 76-й км. Там требуется восстановить разрушенные участки земляного полотна, довести края проезжей части до нормативной ширины, восстановить дорожную одежду и укрепить обочины.
Начать работы можно только после того, как ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» утвердит схему организации движения на время ремонта. Проект производства работ подрядчик должен передать заказчику в течение 15 календарных дней после подписания контракта. Сам ремонт начнут 1 апреля 2028 года и планируют завершить к 30 сентября. Недостатки, найденные при приемке, подрядчик должен устранить за свой счет.
Заявки на участие в закупке принимают до 28 октября.