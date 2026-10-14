Созвездие предприятий: диалог между искусством и промышленностью

«Наш завод уже более 75 лет работает на Ленинградской земле. За это время выросли целые поколения заводчан, менялся город, развивалось производство,— отмечают в пресс-службе «Пикалевского цемента» в Бокситогорском районе, где появится один из муралов.— Нам есть что рассказать о своей истории, и наконец-то это можно сделать через искусство. История предприятия неразрывно связана с историей нашего региона, и мурал поможет нам передать ее даже тем, кто никогда не бывал на производстве».