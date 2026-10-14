Созвездие предприятий: диалог между искусством и промышленностью
На пяти заводах Ленинградской области появятся муралы в рамках масштабного арт-проекта
Протяженная картинная галерея уже в скором времени откроется в Ленинградской области — чтобы увидеть все выставленные в ней работы, нужно будет посетить сразу несколько районов 47-го региона. Этот масштабный арт-проект, приуроченный к столетию Ленобласти, который художники воплотят в жизнь при поддержке благотворительного фонда «Сила искусств» и «Ъ Северо-Запад», получил название «Искусство в промышленных масштабах».
В рамках проекта сразу пять предприятий Ленобласти превратятся в «холсты» для команды талантливых художников. На заборах и стенах цехов они создадут масштабные муралы, посвященные прошлому, настоящему и будущему региональной промышленности, трудовым традициям и достижениям рабочих коллективов.
«Гордость за свою страну начинается с гордости за свою малую родину — за место, где ты живешь, за предприятие, а котором работаешь,— поясняет председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.— Эти муралы затрагивают, на первый взгляд, не самый очевидный, но на самом деле глубокий пласт нашего мировоззрения. Это и история предприятия, и история региона — вместе они складываются в единую картину, которая созвучна нашим духовно-нравственным ценностям».
Художественный стиль подобрали соответствующий: работы будут отсылать к монументальному советскому искусству с четкими линиями, резкими формами и минималистичной, но при этом яркой бело-сине-красной гаммой.
«Мы специально выбрали такую понятную и выразительную стилистику — можно даже сказать, она как-то сама собой пришла, без долгих обсуждений,— делится ведущий художник проекта, эксперт в области креативных индустрий Кирилл Рейнхольдс.— С ее помощью мы создадим своего рода промышленное созвездие из пяти разных звезд, удаленных друг от друга территориально, но объединенных общей концепцией, сочетающей труд и искусство».
Все муралы будут объединены общими идеями и смыслом.
«Наш завод уже более 75 лет работает на Ленинградской земле. За это время выросли целые поколения заводчан, менялся город, развивалось производство,— отмечают в пресс-службе «Пикалевского цемента» в Бокситогорском районе, где появится один из муралов.— Нам есть что рассказать о своей истории, и наконец-то это можно сделать через искусство. История предприятия неразрывно связана с историей нашего региона, и мурал поможет нам передать ее даже тем, кто никогда не бывал на производстве».
Еще один будущий завод-музей — ООО «Петербургское стекло» — расположен в Лужском районе.
«В этом году в Ленинградской области образовался стекольный кластер, и мы предпринимаем много усилий для его развития,— говорит заместитель директора предприятия по персоналу Артем Желудов.— И участие в подобном проекте — это отличная возможность еще раз заявить о себе. Кроме того, мы решили предоставить художникам в качестве холста часть забора при въезде на предприятие. То есть будущая картина станет не просто украшением территории, но еще и идеологическим посланием, прославляющим и популяризирующим труд рабочих».
Элемент популяризации и возможность призвать к диалогу молодежь, в которой отечественная промышленность сегодня крайне заинтересовала, увидели в проекте и на «ЦСП-Свирь» — одном из старейших в Ленобласти предприятий, занимающихся цементно-строительными плитами.
«На мой взгляд, в этих картинах есть определенный мотив советских агитационных плакатов,— делится впечатлениями директор предприятия Дмитрий Поснов.— Ни для кого не секрет, что сейчас идет активная борьба за кадры. И, возможно, при помощи такого яркого проекта мы сможем привлечь внимание молодежи и пробудить в ней интерес к производству».
Кто-то из участников проекта видит в муралах способ разнообразить и раскрасить монотонную окружающую среду. «У нас участок забора, которым окружено производство, очень полюбили всякие псевдохудожники,— рассказывает директор АО «Ладога» Александр Кириаков.— Поэтому мы решили, что клин клином вышибают, и лучший способ борьбы с псевдоискусством — искусство настоящее».
Сейчас проект вступил в активную фазу реализации: команда художников подготовила эскизы и согласовала большую часть из них с предприятиями.
«Промышленность и искусство — это, по сути своей, разные миры, но мы посредством наших картин приведем их к диалогу друг с другом и со зрителями,— заключает Кирилл Рейнхольдс.— Это очень интересный и важный проект, имеющий значение и для жителей области, и для туристов. И если он получит продолжение, мы, конечно, с удовольствием вновь к нему присоединимся».