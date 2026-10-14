Число случаев рака груди в Удмуртии снизилось на 9,3% за год

«Нулевая стадия — это когда злокачественные клетки уже есть, но они пока “заперты” в том слое ткани, где возникли. Например, внутри молочного протока или в дольке железы. Опухоль еще не затрагивает окружающие ткани и не распространяется на лимфатические узлы. Это самый благоприятный момент для лечения»,— пояснила Светлана Лысанова.