Число случаев рака груди в Удмуртии снизилось на 9,3% за год
За девять месяцев выявили 528 случаев заболевания
528 случаев рака молочной железы выявили в Удмуртии за январь сентябрь, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. 85% заболеваний обнаружили на ранних стадиях, сообщили в минздраве республики.
По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Светланы Лысановой, на начальной стадии заболевание может протекать без симптомов. Более половины случаев выявляют во время диспансеризации.
«Нулевая стадия — это когда злокачественные клетки уже есть, но они пока “заперты” в том слое ткани, где возникли. Например, внутри молочного протока или в дольке железы. Опухоль еще не затрагивает окружающие ткани и не распространяется на лимфатические узлы. Это самый благоприятный момент для лечения»,— пояснила Светлана Лысанова.
Ранее, «Ъ-Удмуртия» сообщал, что у жителей Удмуртии выявили 7,4 тыс. злокачественных новообразований за 2024 год, из которых почти 60% на ранней стадии.