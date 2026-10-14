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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Ярославль

Жителя Ярославской области осудили на шесть лет за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Ярославской области Зелимхана Медова к шести годам колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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По версии следствия, 29 марта 2023 года Зелимхан Медов разместил в Telegram комментарий, оправдывающий убийство последователями «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева» (признана террористической и запрещена на территории РФ) начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии.
Подсудимый вину не признал. Он заявил, что не публиковал комментарий, а его телефон был взломан.
Суд назначил Медову шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретил ему на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Приговор не вступил в законную силу.
Виктория Самко