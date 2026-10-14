В Ростовской области на законодательном уровне ограничили продажу топлива несовершеннолетним

Законодательное Собрание Ростовской области 14 октября 2026 года поддержало нормотворческую инициативу прокуратуры — областной закон об ограничении продажи моторного топлива лицам, не достигшим 18 лет и не имеющим права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.