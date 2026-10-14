В Ростовской области на законодательном уровне ограничили продажу топлива несовершеннолетним
Законодательное Собрание Ростовской области 14 октября 2026 года поддержало нормотворческую инициативу прокуратуры — областной закон об ограничении продажи моторного топлива лицам, не достигшим 18 лет и не имеющим права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Надзорное ведомство само разработало проект закона. Цель новации — снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма: до сих пор юные водители мототехники и картов формально могли беспрепятственно покупать бензин на заправках региона.
Таким образом, Ростовская область вошла в число регионов, где продажей топлива несовершеннолетним отныне будут управлять прямые законодательные ограничения, а не только общие нормы об ответственности продавцов.