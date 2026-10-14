«Историк — профессионал торможения ускоренного времени»
Ректор РГГУ Андрей Логинов о том, чем важно исследование прошлого в эпоху постправды
14.10.2026, 11:40
Мы живем в информационной среде, в которой скорость стала самостоятельной ценностью. Новость появляется сразу после события, комментарии и реакция аудитории следуют почти мгновенно. Фейки, мифы и фальсификации распространяются с той же скоростью, что и проверенная информация, а иногда и быстрее. На критическое осмысление просто не остается времени.
Для историка эта ситуация парадоксальна.
Историческое знание по своей природе строится в условиях неполноты.
Прошлое нельзя увидеть непосредственно. От него остаются документы и свидетельства — фрагментарные, противоречивые, иногда недостоверные. Историк пытается реконструировать картину прошлого по сохранившимся следам.
Фейк можно создать и распространить за считаные минуты. Он обрастает комментариями, интерпретациями и эмоциональными реакциями миллионов людей, а затем становится частью коллективной памяти.
Что может противопоставить этому историк? Одних фактов недостаточно. В условиях тотального недоверия спор о каждом отдельном факте превращается в бесконечную борьбу интерпретаций, поэтому гораздо важнее сама культура работы с информацией. У историка она формировалась столетиями. Ему нужно найти источник, установить его происхождение. Затем сопоставить его с другими свидетельствами, понять контекст, отделить факт от интерпретации, оценить, насколько обоснован вывод. Иногда итогом исследования становится осторожное «данные позволяют предположить», а не уверенное «так было».
Осторожность может показаться слабостью, но на деле это одно из главных профессиональных качеств историка.
Он должен уметь сказать «я не знаю», если имеющихся данных недостаточно. Сомнение означает ответственность за то, что мы называем знанием.
Постправда действует иначе. Она предлагает человеку мыслить в категории убедительного, а не доказанного. Факт оказывается лишь одним из элементов нарратива, рядом с эмоциями, убеждениями, идентичностью и интересами. Люди выбирают информацию, которая подтверждает их картину мира и помогает справиться с неопределенностью.
Фейки существовали всегда, а с появлением социальных сетей и мессенджеров вышли на новый уровень. Поддельные грамоты, ложные генеалогии, слухи, памфлеты и карикатуры давно стали частью политической жизни. Доказанное разоблачение «Протоколов сионских мудрецов», известной фальшивки, которую использовали для распространения ненависти и насилия, не уничтожило миф.
Миф способен пережить доказательство собственной ложности.
Поэтому история не ограничивает изучение тем, было ли какое-то утверждение истинным или ложным. Ее интересует и другое: почему люди поверили, как слух распространился, как закрепился в коллективной памяти и почему продолжил существовать после разоблачения.
Историческое мышление заставляет смотреть на событие не как на изолированный факт, а как на результат определенного развития. У любого явления есть предыстория, контекст, причины. Случайность тоже имеет значение. То, что произошло, не обязательно было единственным возможным вариантом развития событий. Люди действуют из разных побуждений, меняются обстоятельства, а решения приводят к непредвиденным последствиям.
Профессиональная историческая работа предполагает стандарты доказательности, ограничивающие произвол интерпретации. Но историческое знание конкурирует не только с другими версиями прошлого, но и со скоростью коммуникации. Человек читает заголовок, пересылает новость, видит несколько комментариев и почти сразу формирует мнение. Историк же предлагает замедление как метод.
В каком-то смысле историк — профессионал торможения ускоренного времени.
Именно медленное мышление сейчас особенно ценно. Некоторые вещи невозможно понять мгновенно. Иногда необходимо остановиться и спросить: откуда это известно? Кто создал источник? Что было до этого события? Каковы альтернативные объяснения? Чего мы пока не знаем?
Историк не должен подстраивать выводы под общественный спрос, рынок или политическую конъюнктуру. Историческое мышление не обещает полной определенности. Зато исторический метод предлагает процедуру, которая позволяет двигаться от незнания к более обоснованному знанию.
История не сможет автоматически победить фейки, мифы или манипуляции. Но она способна дать человеку привычку проверять, сравнивать, учитывать контекст, признавать границы собственного знания. В мире, где информация распространяется быстрее, чем мы успеваем ее осмыслить, это немало. Разговор об истории выходит далеко за пределы академической среды. Она учит обращаться с неопределенностью, которая стала частью нашей информационной жизни.
Это медленный путь. Но в мире, где ложная информация становится частью коллективной памяти за считаные минуты, умение остановиться и проверить, что мы считаем правдой, становится уже не академической привычкой, а необходимым условием понимания настоящего.