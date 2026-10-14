«Историк — профессионал торможения ускоренного времени»

Что может противопоставить этому историк? Одних фактов недостаточно. В условиях тотального недоверия спор о каждом отдельном факте превращается в бесконечную борьбу интерпретаций, поэтому гораздо важнее сама культура работы с информацией. У историка она формировалась столетиями. Ему нужно найти источник, установить его происхождение. Затем сопоставить его с другими свидетельствами, понять контекст, отделить факт от интерпретации, оценить, насколько обоснован вывод. Иногда итогом исследования становится осторожное «данные позволяют предположить», а не уверенное «так было».