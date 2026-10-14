Иеромонах получил срок за генерала
Уральского раскольника отправили в колонию на 7 лет за реабилитацию нацизма
14.10.2026, 10:51
Свердловский областной суд приговорил иеромонаха Никандра (Евгений Пинчук — внесен в список террористов и экстремистов) к 2 годам колонии за реабилитацию нацизма и призывы к экстремизму. По совокупности с прошлым приговором за публичное оправдание терроризма ему назначено 7 лет колонии. Его судили за комментарии о неоднозначности фигуры генерала-предателя Андрея Власова. Свою вину он не признал, заявив, что обвинение «искажает смысл» его слов.
54-летний иеромонах Никандр (Евгений Пинчук — внесен в список террористов и экстремистов) из Верхотурья входит в раскольничью группу «РПЦЗ (А)» («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела»), формальный центр которой расположен в Нью-Йорке (США). Внимание силовиков он привлек еще в 2022 году. Тогда он стал первым осужденным в Свердловской области по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стала публикация Евгения Пинчука в соцсетях. Суд оштрафовал его на 100 тыс. руб.
Позже, уже в марте этого года, Центральный окружной военный суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», в 2023 году в одном из Telegram-каналов он оправдывал деятельность националистической группы «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). Суд назначил ему пять с половиной лет колонии.
Последнее уголовное дело, рассматриваемое Свердловским областным судом, связано с обвинением в реабилитации нацизма (ч.2 ст.354.1 УК РФ) и призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Согласно версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый написал в одном из Telegram-каналов несколько комментариев о неоднозначности фигуры генерала Андрея Власова. В 1964 году Власов был осужден Военной коллегией Верховного суда Союза ССР за измену Родине и совершение иных преступлений против руководителей советского правительства и населения. Под постом он оставил несколько комментариев, реабилитирующих генерала-предателя.
В августе прошлого года обвиняемый также в одном из Telegram-каналов под видеороликом написал комментарий, содержащий призывы к экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», комментарий он оставил в одном из эмигрантских каналов, написав нелицеприятные комментарии о мигрантах под шестиминутным видео, в котором русскоязычные спикеры рассуждают о межнациональных конфликтах.
Свою вину он не признал, но подтвердил факт размещения публикаций. «Оставил комментарий, который, возможно, смутил некоторых читателей. Но обвинение искажает смысл моих слов. Я имел в виду другое»,— пояснял он ранее суду.
Гособвинитель во время судебных прений запросил для обвиняемого 2 года и 6 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров — 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
14 октября к началу судебного заседания в Свердловском областном суде на приговор пришли несколько женщин в платках, чтобы поддержать обвиняемого. Сам раскольник на протяжении всего судебного заседания молчал и ни с кем не разговаривал. Суд признал Евгения Пинчука виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и призывы к экстремизму. Окончательно по совокупности приговоров ему назначено 7 лет колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.