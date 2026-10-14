Иеромонах получил срок за генерала

14 октября к началу судебного заседания в Свердловском областном суде на приговор пришли несколько женщин в платках, чтобы поддержать обвиняемого. Сам раскольник на протяжении всего судебного заседания молчал и ни с кем не разговаривал. Суд признал Евгения Пинчука виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и призывы к экстремизму. Окончательно по совокупности приговоров ему назначено 7 лет колонии общего режима.