Уральского иеромонаха отправили в колонию за оправдание терроризма в соцсетях

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 54-летнего иеромонаха Евгения Пинчука к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следствием установлено, что в июле 2023 года фигурант, находясь в своем частном доме в городе Верхотурье (Свердловская область), в одном из мессенджеров разместил комментарий, в котором положительно высказался о деятельности представителей организации, которая, согласно решению российского суда, признана террористической. Ранее «Ъ-Урал» писал, что Евгений Пинчук в одном из националистических Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). Иеромонах назвал ее основателя «красавчиком» и высказал ему «респект».

Противоправные действия фигуранта были выявлены сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ходе расследования был проведен комплекс экспертиз, включая психолого-лингвистическую и психолого-психиатрическую. Помимо лишения свободы суд запретил Евгению Пинчуку заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов на два года.

В 2022 году суд оштрафовал Евгения Пинчука на 100 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом стала его публикация во «ВКонтакте».

Полина Бабинцева