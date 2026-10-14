Перми и Чайковскому спишут 1,3 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам
Обновлено14.10.2026, 10:35
Правительство Пермского края приняло решение о списании Пермскому и Чайковскому городским округам задолженности по бюджетным кредитам. Распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, двум муниципалитетам спишут 1,3 млрд руб.— объем фактических поступлений налоговых доходов в краевой бюджет от реализации в этих территориях промышленных инвестпроектов.
Механизм списания бюджетных кредитов был применен впервые в Пермском крае в 2026 году. Шесть муниципалитетов воспользовались этой возможностью и списали кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.
В 2027 году и последующие годы возможностью по списанию бюджетного кредита могут воспользоваться восемь муниципалитетов. Обязательным условием списания является поступление в краевой бюджет налоговых доходов от реализации на территориях муниципальных образований инвестиционных проектов в разных сферах.