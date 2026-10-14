Перми и Чайковскому спишут 1,3 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

В 2027 году и последующие годы возможностью по списанию бюджетного кредита могут воспользоваться восемь муниципалитетов. Обязательным условием списания является поступление в краевой бюджет налоговых доходов от реализации на территориях муниципальных образований инвестиционных проектов в разных сферах.