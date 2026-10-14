В Петербурге на 18% сократилось число новых проектов элитного и бизнес-жилья

За январь-сентябрь 2026 года в Петербурге на рынок вышли 12 новых проектов и очередей жилых комплексов бизнес- и элитного классов общей площадью 205 тыс. кв. м. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в Группе RBI.