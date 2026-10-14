В Петербурге на 18% сократилось число новых проектов элитного и бизнес-жилья
14.10.2026, 10:00
За январь-сентябрь 2026 года в Петербурге на рынок вышли 12 новых проектов и очередей жилых комплексов бизнес- и элитного классов общей площадью 205 тыс. кв. м. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в Группе RBI.
В бизнес-классе на рынок вышли шесть проектов общей площадью 87,2 тыс. кв. м, в элитном сегменте — еще шесть площадью 118,3 тыс. кв. м. Большинство стартов пришлось на первый квартал. В третьем квартале Группа RBI начала приспосабливать под современное использование бывшую картонажно-переплетную фабрику товарищества «Отто Кирхнер» на Большой Пушкарской улице и здание бывшей Синодальной типографии на улице Правды.
Новые проекты появились в Адмиралтейском районе, у набережной Фонтанки, между Московским и Загородным проспектами, а также в Центральном, Петроградском, Фрунзенском, Красногвардейском и Приморском районах.
Средняя цена квадратного метра в бизнес-классе за девять месяцев выросла на 3,3%, до 555 тыс. руб., в элитном сегменте — на 8,8%, до 934 тыс. руб. Вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин связал рост цен на элитное жилье прежде всего с ограниченным предложением при стабильно высоком спросе.
«Рост цен на элитную недвижимость в Петербурге сегодня связан в первую очередь с ограниченным предложением на фоне стабильно высокого спроса. Объем экспозиции минимален за последние годы»,— отметил господин Гущин.
По его словам, часть покупателей также переводит средства с депозитов в недвижимость на фоне снижения ставок. Еще один фактор — разница в стоимости жилья в Петербурге и Москве: в столице квадратный метр может стоить на 50% и более дороже.