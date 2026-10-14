Областной суд снял с мэрии Ярославля ответственность за упавшее на машину дерево
14.10.2026, 09:50
Ярославский областной суд изменил решение о возмещении ущерба жительнице города, на автомобиль которой упало дерево на улице Блюхера. Судебная коллегия отменила взыскание компенсации с мэрии и возложила всю ответственность на ООО «Мовиста Регионы Ярославль», которое строит трамвайные пути в рамках концессии. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Происшествие случилось 14 марта 2025 года. Во время движения по улице Блюхера на автомобиль женщины упало дерево. Машина получила механические повреждения, а водитель — черепно-мозговую травму, квалифицированную как легкий вред здоровью.
Первоначально суд взыскал ущерб с коммерческой организации и мэрии Ярославля, распределив ответственность в соотношении 70% и 30%. Суд первой инстанции решил, что городские власти не обеспечили надлежащий контроль за состоянием зеленых насаждений, в том числе за деревьями, заявленными к вырубке.
Однако областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы ответчиков, пришел к выводу, что причиной падения дерева стало повреждение его корневой системы при проведении земляных работ. Участок, на котором росло дерево, был предоставлен коммерческой организации для проведения работ, поэтому коллегия возложила ответственность за причиненный вред исключительно на нее.
В пользу пострадавшей взыскали 551,4 тыс. руб. материального ущерба и 100 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также судебные расходы.