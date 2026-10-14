Областной суд снял с мэрии Ярославля ответственность за упавшее на машину дерево

Ярославский областной суд изменил решение о возмещении ущерба жительнице города, на автомобиль которой упало дерево на улице Блюхера. Судебная коллегия отменила взыскание компенсации с мэрии и возложила всю ответственность на ООО «Мовиста Регионы Ярославль», которое строит трамвайные пути в рамках концессии. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.