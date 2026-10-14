В Белебее пострадавшему на спортплощадке ребенку выплатят компенсацию
Белебеевсский городской суд обязал МБУ «Благоустройство г. Белебея» выплатить ребенку 35 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму на спортивной площадке. С иском обратилась Белебеевская межрайонная прокуратура.
Проверка установила, что в октябре прошлого года школьник во время игры на спортплощадке в парке «Яшлек» получил травму передних верхних зубов. Это произошло из-за открепления части конструкции футбольных ворот.
Причиной произошедшего стало ненадлежащее обеспечение безопасности спортивно-игровой инфраструктуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Надзорное ведомство внесло представление «Благоустройству Белебея». Игровую площадку отремонтировали.