Минздрав Удмуртии опроверг приказ об отправке медиков в Иркутскую область
Поддельный приказ распространялся в соцсетях
14.10.2026, 10:07
Минздрав Удмуртии опроверг приказ о командировании медицинской бригады в Иркутскую область из-за вспышки внебольничной пневмонии неустановленной этиологии. Поддельный документ распространяется в соцсетях. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.
В опубликованном приказе указана дата 12 октября. В Минздраве республики заявили, что такого документа не существует. На подделку также указывают грубые опечатки, искаженные слова и некорректно указанная должность руководителя министерства.