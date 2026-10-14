Двухэтажный поезд из Самары в Адлер запустят в конце октября

Между Самарой и Адлером назначили новый круглогодичный двухэтажный поезд. Первый рейс из Самары запланирован на 28 октября, а отправление из Адлера — на 4 ноября. Состав будет курсировать в отдельные даты в течение года. Билеты на поезд уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.