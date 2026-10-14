Двухэтажный поезд из Самары в Адлер запустят в конце октября
Между Самарой и Адлером назначили новый круглогодичный двухэтажный поезд. Первый рейс из Самары запланирован на 28 октября, а отправление из Адлера — на 4 ноября. Состав будет курсировать в отдельные даты в течение года. Билеты на поезд уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
В состав поезда включили современные двухэтажные купейные вагоны и вагоны СВ. Они оснащены кондиционерами, биотуалетами и системами информирования пассажиров. Также предусмотрены места для путешественников с детьми, маломобильных пассажиров и сопровождающих их лиц.
Маршрут поезда предусматривает остановки в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Туапсе. Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться новым железнодорожным сообщением для поездок между Самарой и черноморским побережьем с возможностью посадки и высадки в промежуточных городах.
Дополнительные поезда также планируют назначить на период новогодних праздников. С 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года на различных маршрутах России предусмотрено более 800 дополнительных назначений. В их числе будут направления, проходящие через Краснодарский край.
Железнодорожный вокзал Адлера остается одним из крупнейших транспортных узлов юга России. С начала 2026 года он обслужил около 4,8 млн пассажиров, став лидером по пассажиропотоку среди вокзалов Южного федерального округа.
Первый поезд нового сообщения отправится из Самары 28 октября. Обратный рейс из Адлера назначен на 4 ноября. При этом состав не будет курсировать ежедневно: отправления запланированы на отдельные даты в течение года.