Жителя Удмуртии оштрафовали за посты с новостями нежелательных СМИ

Жителя деревни Быргында в Удмуртии привлекли к административной ответственности за посты во «ВКонтакте» с новостями иностранных СМИ, внесенных в перечень нежелательных организаций. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.