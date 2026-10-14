Жителя Удмуртии оштрафовали за посты с новостями нежелательных СМИ
Он заплатит 10 тысяч рублей
Обновлено14.10.2026, 10:06
Жителя деревни Быргында в Удмуртии привлекли к административной ответственности за посты во «ВКонтакте» с новостями иностранных СМИ, внесенных в перечень нежелательных организаций. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.
В июле подсудимый разместил в соцсети серию материалов от The Insider (иноагент), The Moscow Times (иноагент) и TVR Studios (юрлицо, связанное с телеканалом «Дождь», признанным иноагентом). Распространение информации нежелательных организаций по законодательству России запрещено.
Сарапульский райсуд Удмуртии не нашел признаков уголовно наказуемого деяния. Действия жителя квалифицировали как участие в деятельности нежелательной иностранной организации (20.33 КоАП). Он оштрафован на 10 тыс. руб.