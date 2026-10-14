В Уфимском районе электромонтер погиб от удара током
Под Уфой погиб 45-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Дортрансстрой», сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.
9 октября на производственной базе предприятия в селе Чесноковка Уфимского района работника ударило током. Пострадавшего не удалось спасти.
Обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина.
ООО «Дортрансстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2000 года. Компания занимается дорожным строительством. 10% принадлежит Дмитрию Гилимьянову, 90% (через ООО «Основа») — Ильгизу Валиуллину и Марату Латыпову. Выручка в 2025 году составит 12 млрд руб., чистая прибыль — 83,6 млн руб.