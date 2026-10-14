В Уфе пройдет чемпионат Башкирии по зимнему плаванию
Заплывы состоятся в канале для гребного слалома
24 октября в Уфе пройдет Чемпионат Башкирии по зимнему плаванию среди взрослых спортсменов. Соревнования состоятся на Теплом озере в микрорайоне Инорс — в комплексе сооружений для гребного слалома.
Как анонсирует Федерация зимнего плавания Башкирии, в программу войдут заплывы вольным стилем, брассом и баттерфляем на дистанциях 25 и 50 м. Старты будут проходить с воды, а не с тумбы.
В чемпионате примут участие около 60 пловцов из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска, Учалов и других городов и районов республики.