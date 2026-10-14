В Москве задержали подозреваемого в краже на 48,4 млн рублей из дома в Ленобласти

Петербургские полицейские задержали в Москве 20-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества на 48,4 млн руб. из частного дома в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Его задержали вечером 29 сентября на Рязанском проспекте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.