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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Москве задержали подозреваемого в краже на 48,4 млн рублей из дома в Ленобласти

14.10.2026, 09:20
Петербургские полицейские задержали в Москве 20-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества на 48,4 млн руб. из частного дома в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Его задержали вечером 29 сентября на Рязанском проспекте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Неизвестный проник в дом и похитил имущество на 48 млн

Неизвестный проник в дом и похитил имущество на 48 млн

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, кража произошла 12 сентября. Неизвестный проник в дом и похитил имущество на 48 млн 431 тыс. руб. Как уточнили в ведомстве, доступ в дом он получил через 17-летнюю дочь владельца.
По факту кражи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемого задержали.
Сейчас полицейские возможных соучастников. Также они проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор