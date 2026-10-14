С ижевчанина взыскали 100 тысяч рублей за продажу товаров с логотипом Fischer
Он продавал товары австрийской компании с 2023 года
14.10.2026, 09:27
Австрийский бренд лыж Fischer (Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH) отсудил у ижевчанина 100 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (ТЗ) Fischer. Соответствующее решение Арбитражный суд Удмуртии принял 12 октября. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с материалами дела.
Как установил суд, житель Ижевска Ильдар Уразманов продавал товары бренда на площадке Avito. Изначально истец подал в суд на юрлицо сервиса — ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ», потому как продукция с логотипом Fischer продавалась на его платформе. В компании ответили, что продавцом являлся ижевчанин под ником «Ильдар». В результате судебная инстанция изменила ответчика.
Ответчик с исковыми требованиями не согласился и заявил о единичной реализации лыж, бывших в употреблении. Однако, как следует из материалов дела, объявления о продаже товаров размещались на платформе с сентября 2023 года.
Суд отмечает, что на продажу товаров с использованием ТЗ должно быть выдано разрешение правообладателя. «На фотографиях, в том числе, судом установлено, что при реализации товара ответчик позиционировал его как “Ботинки абсолютно новые”, на фотографиях объявлений видна бирка производителя. Данные обстоятельства опровергают доводы ответчика о единичном характере нарушения, продаже товара, бывшего в употреблении, и для личных нужд»,— говорится в сообщении судебной инстанции.
Суд отклонил доводы ответчика, признав деятельность Ильдара Уразманова коммерческой. С него взыскали 100 тыс. руб. с уплатой еще 10 тыс. руб. госпошлины.