С ижевчанина взыскали 100 тысяч рублей за продажу товаров с логотипом Fischer

Суд отмечает, что на продажу товаров с использованием ТЗ должно быть выдано разрешение правообладателя. «На фотографиях, в том числе, судом установлено, что при реализации товара ответчик позиционировал его как “Ботинки абсолютно новые”, на фотографиях объявлений видна бирка производителя. Данные обстоятельства опровергают доводы ответчика о единичном характере нарушения, продаже товара, бывшего в употреблении, и для личных нужд»,— говорится в сообщении судебной инстанции.