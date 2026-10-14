Содержание сероводорода в уфимском воздухе в пять раз превысило норму

Утром пост наблюдения на улице Ульяновых выявил повышенное содержание изопропилбензола (отклонение от нормы — в два раза) и превышение предельной концентрации сероводорода в 5,1 раза. Днем там же содержание диоксида азота и изопропилбензола превысило допустимый уровень в 1,2 раза.