Содержание сероводорода в уфимском воздухе в пять раз превысило норму
Все случаи загрязнения выявлены в Черниковке
9 октября уровень загрязнения воздуха в Уфе оценен как высокий, сообщает Башгидрометцентр. В городе зафиксировано четыре случая превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Утром пост наблюдения на улице Ульяновых выявил повышенное содержание изопропилбензола (отклонение от нормы — в два раза) и превышение предельной концентрации сероводорода в 5,1 раза. Днем там же содержание диоксида азота и изопропилбензола превысило допустимый уровень в 1,2 раза.
10 и 11 октября замеры не проводились. 12 октября уровень загрязнения оценен как низкий.