Известные политолог и биолог стали заслуженными профессорами Пермского университета
Обновлено14.10.2026, 09:53
Вчера в ходе заседания ученого совета Пермского государственного национального исследовательского университета было объявлено о присвоении звания заслуженного профессора двум известным ученым. Речь идет о докторе исторических наук Любови Фадеевой и докторе биологических наук Сергее Овеснове. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Любовь Фадеева — одна из основателей пермской политологической школы. В университете она работает с 1981 года. С 1998 по 2018 год госпожа Фадеева заведовала кафедрой политических наук. Она является автором чем 250 научных работ, значительная часть из них связана с исследованиями в области политической культуры и политической идентичности. Под ее руководством защищены 21 кандидатская и две докторские диссертации.
Сергей Овеснов работает в ПГНИУ с 1975 года, в 2002–2012 годах возглавлял кафедру ботаники и генетики растений, работал замдекана биофака по учебной, затем по научной работе. Автор более чем 250 научных работ, большинство из которых посвящено изучению биоразнообразия растений Пермского края. Под руководством господина Овеснова защищено восемь кандидатских диссертаций.