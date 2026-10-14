Известные политолог и биолог стали заслуженными профессорами Пермского университета

Любовь Фадеева — одна из основателей пермской политологической школы. В университете она работает с 1981 года. С 1998 по 2018 год госпожа Фадеева заведовала кафедрой политических наук. Она является автором чем 250 научных работ, значительная часть из них связана с исследованиями в области политической культуры и политической идентичности. Под ее руководством защищены 21 кандидатская и две докторские диссертации.