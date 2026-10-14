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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Башкортостан

ФК «Уфа» обещает избежать банкротства

Команда должна в течение 10 дней погасить долги перед налоговой
Футбольный клуб «Уфа» не получал уведомлений от ФНС о намерении подать на банкротство, заявил гендиректор Марат Шмаков. Вместе с тем, клуб обещает в течение 10 дней погасить задолженность по налогам.
Гендиректор команды Марат Шмаков обещает разрешить ситуацию в ближайшее время

Гендиректор команды Марат Шмаков обещает разрешить ситуацию в ближайшее время

Идэль Гумеров

«После погашения задолженности вопросы, связанные с возможным инициированием процедуры банкротства со стороны налоговой инспекции, будут сняты», — прокомментировал господин Шмаков (цитата по пресс-службе ФК «Уфа»).
Как сообщал «Ъ-Уфа», межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области обратилась в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании АНО «Футбольный клуб "Уфа"» банкротом. В картотеке арбитражных дел сведений об иске нет.
Идэль Гумеров