ФК «Уфа» обещает избежать банкротства

Как сообщал «Ъ-Уфа», межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области обратилась в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании АНО «Футбольный клуб "Уфа"» банкротом. В картотеке арбитражных дел сведений об иске нет.