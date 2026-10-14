Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству банкротств застройщиков
14.10.2026, 08:39
В России за три квартала 2026 года инициировали 1,62 тыс. дел о банкротстве строительных компаний. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством таких дел: с начала года в регионе было возбуждено 52 дела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».
Больше всего дел о банкротстве строительных компаний за отчетный период инициировали в Москве — 455. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 127 делами, на третьем — Московская область со 104. В Татарстане зарегистрировали 79 дел, в Краснодарском крае — 52.
Наименьшее количество дел о банкротстве строительных компаний зафиксировали в Курганской области и на Чукотке — по одному. В Калмыкии, Брянской области, Бурятии и Марий Эл было инициировано по два дела.
По данным «Контур.Фокуса», на начало октября 2026 года в России в процессе банкротства находилось 8,059 тыс. строительных компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2%. На такие организации приходится около 3% от общего количества строительных компаний в стране.
По числу строительных компаний, находящихся в процессе банкротства, Краснодарский край также вошел в пятерку лидеров. На начало октября в регионе насчитывалось 367 таких организаций.
Первое место по этому показателю занимает Москва, где в процессе банкротства находится 2,081 тыс. строительных компаний. В Московской области зарегистрировали 667 таких организаций, в Санкт-Петербурге — 625. Краснодарский край расположился на четвертой позиции, а Татарстан с 258 компаниями замкнул пятерку регионов с наибольшим количеством строительных организаций в процедуре банкротства.
Меньше всего строительных компаний в процессе банкротства насчитывается на Чукотке — две организации. В Адыгее, Курганской области, Туве и Еврейской автономной области зарегистрировали по три компании.