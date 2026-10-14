Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству банкротств застройщиков

В России за три квартала 2026 года инициировали 1,62 тыс. дел о банкротстве строительных компаний. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством таких дел: с начала года в регионе было возбуждено 52 дела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».