Кубань попала в тройку самых некурящих регионов страны
14.10.2026, 07:55
Краснодарский край занял второе место среди регионов России с наименьшей долей курящих жителей. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства здравоохранения России, в регионе курят 4,51% населения.
Лидером рейтинга стала Чечня, где доля курящих составляет 0,28%. На третьем месте расположилась Ингушетия с показателем 5,94%. Таким образом, Краснодарский край оказался между двумя республиками Северного Кавказа в списке регионов с наименьшей долей курильщиков.
В пятерку субъектов с самыми низкими показателями также вошли Тува, где курят 6,2% жителей, и Дагестан с долей курящего населения 8,81%.
Следом расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Там показатель составил 9,67%. В список регионов с относительно низкой долей курящих также вошли Северная Осетия — 10,19%, Мордовия — 10,6% и Чувашия — 11,03%.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае планируют ввести региональный государственный контроль за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Меры будут распространяться в том числе на вейпы.
В июне 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам право контролировать деятельность торговых точек, продающих табачную и никотинсодержащую продукцию. Кроме того, субъекты РФ получили возможность самостоятельно запрещать продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина.