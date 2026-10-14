В Красноярске арестован глава отдела «Енисейской ТГК»
14.10.2026, 07:50
В Красноярске в отношении руководителя отдела службы измерений, наладки и испытаний теплоснабжающей организации возбуждено уголовное дело о получении коммерческих подкупов (ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, фигурант дела в 2022—2026 годах получил более 1,1 млн руб. от представителей одной из управляющих компаний. Взамен, считают правоохранители, он подписал акты готовности к отопительному сезону многоквартирных домов без указания выявленных нарушений.
Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о сотруднике «Енисейской ТГК», который получил подкуп от представителей ООО «Академическая».