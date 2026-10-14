В Красноярске арестован глава отдела «Енисейской ТГК»

По версии следствия, фигурант дела в 2022—2026 годах получил более 1,1 млн руб. от представителей одной из управляющих компаний. Взамен, считают правоохранители, он подписал акты готовности к отопительному сезону многоквартирных домов без указания выявленных нарушений.