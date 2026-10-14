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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

Минувшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной с начала осени

Температура воздуха опустилась до +1,6 градуса

14.10.2026, 09:13
Минувшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной с начала осени: температура воздуха на городской метеостанции опустилась до +1,6 градуса. Об этом сообщил главный специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозу синоптика, следующие три-четыре ночи в Петербурге будут теплее

По прогнозу синоптика, следующие три-четыре ночи в Петербурге будут теплее

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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Предыдущий температурный минимум этой осени зафиксировали накануне, 13 октября, когда воздух в городе остыл до +2 градусов.
В Ленинградской области заморозки наблюдались на большей части территории. Холоднее всего было в Волосово, где температура опустилась до 3,3 градуса.
По прогнозу Михаила Леуса, следующие три-четыре ночи в Петербурге будут теплее. Первые заморозки в городе теперь ожидаются в третьей декаде октября. Средняя дата их наступления в XXI веке приходится на 19 октября.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор