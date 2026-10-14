Вторая компания подала иск к минприроды Красноярского края из-за статуса проекта
14.10.2026, 07:41
Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск ООО «АйСиЭм Вуд» к региональному министерству природных ресурсов. Компания, занимающаяся распиловкой древесины, требует признать незаконным решение об исключении ее проекта по производству пиломатериалов и CLT-панелей из перечня приоритетных. Следующее заседание по делу назначено на 15 октября. Ранее с аналогичным иском к министерству обратилось АО «Краслесинвест», реализующее в Красноярском крае проект по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб.
Одновременно с иском компания ходатайствовала об обеспечительных мерах. Суд удовлетворил требование частично — Минпромторгу РФ запрещено исключать проект из перечня приоритетных инвестиционных проектов до конца разбирательства. Однако в запрете на расторжение договоров аренды лесных участков и действия Росреестра было отказано.
Согласно материалам дела, проект ООО «АйСиЭм Вуд» получил статус приоритетного в июне 2024 года. Однако в апреле 2026 года министерство природных ресурсов Красноярского края вынесло компании предписание, зафиксировав задолженность по арендной плате за лесные участки в размере 18 млн руб. за период с января по март 2026 года. Причиной стали два и более нарушения сроков оплаты подряд.
Проект «АйСиЭм Вуд» предусматривает создание в Богучанах и Кодинске мощностей по выпуску 400 тыс. кубометров пиломатериалов и 20 тыс. кубометров CLT-панелей ежегодно. Для обеспечения производства предприятию в 2024 году предоставили в аренду на 49 лет лесные участки площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой 1,9 млн кубометров. С начала реализации инвестор вложил около 1 млрд руб. при общем плане в 1,3 млрд руб.
По данным ЕГРЮЛ, 6,98% «АйСиЭм Вуд» принадлежит Анатолию Сафонову, 93,02% — ООО «Девелопмент Плюс». В последнем 51% контролирует АО «Смарт Девелопмент Групп», 25% у Вероники Нарышкиной. Госпожа Нарышкина — член попечительского совета Российской федерации серфинга, вице-президент федерации плавания Москвы, была членом Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП, в 2024 году эта структура вошла в состав Федерации водных видов спорта; президентом и главой наблюдательного совета ВФП в 2006–2016 годах был нынешний глава СВР Сергей Нарышкин). Еще 24% владеет гендиректор «Девелопмент Плюс» Владимир Хлопецкий.