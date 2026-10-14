Вторая компания подала иск к минприроды Красноярского края из-за статуса проекта

Проект «АйСиЭм Вуд» предусматривает создание в Богучанах и Кодинске мощностей по выпуску 400 тыс. кубометров пиломатериалов и 20 тыс. кубометров CLT-панелей ежегодно. Для обеспечения производства предприятию в 2024 году предоставили в аренду на 49 лет лесные участки площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой 1,9 млн кубометров. С начала реализации инвестор вложил около 1 млрд руб. при общем плане в 1,3 млрд руб.